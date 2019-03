Landespolizei sieht 61 vermeintlich »verrufene« Orte in Sachsen

Syrische Familie sitzt wegen BAMF-Fehler in Rumänien fest

Prozess um tödliche Messerstecherei in Chemnitz begonnen / Verteidiger will Einstellung des Verfahrens

Dresden. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden verhandelt in einem zweiten Prozess im Zusammenhang mit der rechtsextremen Gruppierung »Old School Society« (OSS) gegen einen 39-Jährigen aus Braunschweig. Er soll bis Mai 2015 Mitglied der als terroristische Vereinigung geltenden OSS gewesen sein, wie aus der Anklage hervorgeht. Er steht auch im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Borna (Landkreis Leipzig) mit vorbereitet zu haben. Es ist das zweite Verfahren gegen mutmaßliche OSS-Mitglieder, bis Ende Mai sind zehn Verhandlungstage terminiert. Seit Januar müssen sich zwei Männer aus Anklam und Chemnitz wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und geplanter Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte verantworten. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

An der Frage, was vom Boys’ Day als Ergänzung zum Girls’ Day zu halten ist, scheiden sich die Geister

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!