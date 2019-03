Düsseldorf. »Somer«, »Hunt« und »Fata« - mit solchen Schreibversuchen der Erstklässler soll in Nordrhein-Westfalen Schluss sein. Die Landesregierung leitet die Abkehr vom umstrittenen Prinzip »Schreiben nach Gehör« ein, mit dem Grundschüler bisher in den ersten beiden Klassen drauflos schreiben durften. Künftig sollen Grundschüler einen Pflichtwortschatz von 533 Wörtern mit allen Besonderheiten der deutschen Rechtschreibung beherrschen. Das sieht eine neue Handreichung für Lehrer und Lehrerinnen ab dem Schuljahr 2019/20 vor. dpa/nd

An der Frage, was vom Boys’ Day als Ergänzung zum Girls’ Day zu halten ist, scheiden sich die Geister

