Frankfurt am Main. Erstmals seit etwa zweieinhalb Jahren hat der Bund wieder eine zehnjährige Anleihe mit negativer Rendite verkauft. Wie die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, wurde bei der Platzierung eine durchschnittliche Rendite von minus 0,05 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass Anleger dem Bund unter dem Strich etwas dafür zahlen, dass sie ihr Geld an diesen verleihen dürfen. Zuletzt war das bei einer Auktion zehnjähriger Anleihen im Herbst 2016 der Fall gewesen. Dies ist eine Folge davon, dass sich Anleger angesichts trüber Konjunkturaussichten Sicherheit wünschen. Bundesanleihen gelten an den Finanzmärkten als sehr sichere Anlageklasse. dpa/nd