Düsseldorf. Die Kindertagesstätten in Deutschland schlagen Alarm: personelle Unterbesetzung führt zu immer mehr Einschränkungen bei Betreuungsangebot und Öffnungszeiten. Zugleich ist wegen des Mangels an pädagogischen Fachkräften keine Besserung der Lage in Sicht. Das geht aus einer Umfrage hervor, die auf dem Deutschen Kitaleitungskongress am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt wurde. Laut der Umfrage haben 90 Prozent der befragten 2628 Kita-Leitungen in den vergangenen zwölf Monaten mit zu wenig Personal arbeiten müssen. Die Folgen für die Betreuung der Kinder sind gravierend. Mit 95 Prozent konnten nahezu alle befragten Kitas die empfohlenen Mindeststandards beim Betreuungsverhältnis nicht einhalten. Diese sehen vor, dass eine Fachkraft für je drei unter Dreijährige und 7,5 über Dreijährige zuständig ist. epd/nd