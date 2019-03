Berlin. Die Sicherheitsbehörden haben 775 Menschen als sogenannte Gefährder eingestuft. Beim überwiegenden Teil - 739 Personen - handelt es sich um Islamisten, wie das Innenministerium am Mittwoch unter Berufung auf jüngste Zahlen des Bundeskriminalamts mitteilte. Weitere 34 Rechtsextremisten werden als Gefährder eingestuft, ebenso zwei Linksextremisten. Als Gefährder bezeichnen die Behörden Menschen, denen sie schwerste politisch motivierte Straftaten, teils sogar bis hin zu einem Terroranschlag zutrauen. dpa/nd

