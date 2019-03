Italien setzt auf die Jugend - kurzfristig aber soll ein Routinier beim Neuaufbau der Fußball-Nationalmannschaft helfen. Der 36-jährige Fabio Quagliarella glänzte als Doppeltorschütze beim 6:0 (4:0) in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 gegen Liechtenstein. Trainer Roberto Mancini hatte ihn nach neun Jahren Abwesenheit kurzfristig zurück in die Squadra Azzurra beordert. Am Dienstagabend in Parma überzeugte der Stürmer von Sampdoria Genua im Angriff an der Seite des 19-jährigen Supertalents Moise Kean. »Quagliarella und Kean verdienen sich Applaus«, titelte die »Gazzetta dello Sport«.

»Es sind zwei wichtige Spieler«, lobte Nationalcoach Mancini, der die »Nazionale« nach dem Aus in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 am absoluten Tiefpunkt übernahm - und seitdem den Neuaufbau vorantreibt. 18 Spielern verhalf der 54-Jährige in seinen zehn Monaten im Amt schon zum Debüt. Neben Kean sind darunter Talente wie der 19 Jahre...