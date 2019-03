In Ankara macht der Kandidat von Erdoğans AKP, Mehmet Özhaseki, Wahlkampf, als stünden Terrorbekämpfung und die Frage nach der Einheit des Landes auf dem Stimmzettel. Aber klar, wenn man in die Erdoğan ergebenen Zeitungen wie »Hürriyet« oder »Sabah« schaut, findet man ständig Geschichten über angebliche Zusammenhänge zwischen der Opposition und »Terroristen« und zwar nicht wie üblich nur in Bezug auf die Linkspartei HDP.

In Ankara war man schon immer ein wenig nationalistischer als in İstanbul. Außerdem hat Özhaseki mit der in Ankara ebenfalls starken ultranationalistischen MHP die ideale Partnerin. Özhaseki war 21 Jahre lang Bürgermeister in Kayseri in Kappadokien - und man nimmt es ihm schon ab, dass er sich in der Bürgermeisterei auch auskennt.

Trotzdem tut sich das AKP-M...