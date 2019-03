Barth. Die Deutsche Bahn hat laut dem CDU-Politiker Eckhardt Rehberg den Weg für die Darßbahn freigemacht. Das teilte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch mit. Der Bund sei bereit, ein Drittel der bislang auf 115 Millionen Euro geschätzten Kosten zu übernehmen. Das Schweriner Verkehrsministerium dagegen sagte, der Bund habe eine Unterstützung zugesagt. Eine verlässliche Aussage dazu, in welchem finanziellen Umfang, stehe aus. Die knapp 50 Kilometer lange Strecke soll von Velgast nach Prerow führen. Die Gemeinde Pruchten klagt vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald gegen die Darßbahn. Sie fürchtet, auf Kosten für Bahnübergänge sitzen zu bleiben. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Simon Poelchau zur Warnung des IWF vor neuen Turbulenzen in der Eurozone

Bei allen politischen Werbungen will der Online-Riese die Transparenz erhöhen

Eine Umfrage unter Protestierenden der »Fridays For Future«-Bewegung zeigt näheres zu deren Motiven

Neues NATO-Kommando nimmt Anfang April in Ulm die Arbeit auf

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!