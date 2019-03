Stuttgart. Daimler verkauft die Hälfte seiner Marke Smart an den chinesischen Goßaktionär Geely und verlagert die Produktion der nächsten Generation des Kleinstwagens nach China. Wie Daimler und Geely am Donnerstag mitteilten, soll der Smart künftig als reines Elektrofahrzeug die wachsende Nachfrage nach E-Autos erfüllen. Die Smart-Produktion an den Standorten Hambach in Frankreich sowie in Novo Mesto in Slowenien soll noch bis zur Markteinführung der neuen Modelle 2022 weiterlaufen. AFP/nd