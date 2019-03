Reykjavik. Nach erfolgloser Investorensuche verschwindet eine weitere Billigfluggesellschaft vom Himmel. Wow Air aus Island teilte am Donnerstag mit, dass der Flugverkehr komplett eingestellt werde. Wow Air flog über ihr isländisches Drehkreuz Keflavik bei Reykjavik Ziele in Europa und Nordamerika an. Das Unternehmen war zuletzt immer stärker in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zuletzt waren Gespräche mit der nationalen Fluggesellschaft Icelandair gescheitert. Wow Air beförderte mehr als ein Drittel aller Passagiere auf dem Weg nach Island und war wichtig für die Tourismusbranche. AFP/nd