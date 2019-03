CDU und SPD verlieren immer mehr Wähler in den ostdeutschen Bundesländern. Von dieser Entwicklung profitiert mittlerweile vor allem die AfD

Berlin. LINKE-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat der Bundesregierung Fehler bei der Aufarbeitung der Treuhand vorgeworfen. »Statt Fehler bei der Treuhand einzugestehen, herrscht in der Bundesregierung noch immer ein Besserwessi-Blick auf die Nachwendezeit vor«, sagte Bartsch. Die Ostdeutschen hätten ein Recht darauf, dass politisches Versagen der Nachwendezeit aufgearbeitet werde. »Bis heute leidet die ostdeutsche Wirtschaft unter dem Treuhand-Kahlschlag.« Die Treuhand hatte eine zentrale Rolle bei der Umwandlung der DDR-Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft. Hintergrund der Äußerungen Bartschs ist eine Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage. dpa/nd

