Wien. Nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Irakers in Wien sind nach Angaben des österreichischen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) zwei weitere Verdächtige gefasst worden. In Prag seien zwei weitere mutmaßliche Terroristen, mit denen der Iraker eine gemeinsame Zelle gebildet hat, festgenommen worden, sagte Kickl am Donnerstag. Der 42-jährige Iraker wird verdächtigt, Ende 2018 zwei Anschläge auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin verübt zu haben. Er will nach bisherigen Aussagen allein gehandelt haben. Eine Sprecherin der tschechischen Polizei sagte, die beiden ausländischen Staatsangehörigen seien am Mittwoch kurz nach ihrer Landung auf dem Prager Flughafen auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. dpa/nd