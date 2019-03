Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag unter Berufung auf ein TV-Interview des Präsidenten. Das entrüstet unter anderem viele Menschen im Nachbarland Griechenland - die Hagia Sophia gilt vielen von ihnen als religiöses Zentrum der Orthodoxie. Und auch die UNESCO hat bei Erdogans Plänen womöglich ein Wörtchen mitzureden.

Die im 6. Jahrhundert erbaute Hagia Sophia (griechisch: Heilige Weisheit) war fast 1000 Jahre lang das größte Gotteshaus der Christenheit. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 wandelten die Osmanen die Kirche in eine Moschee um. Seit 1934 ist sie ein Museum und zieht jährlich Hunderttausende Besucher an. dpa/nd