Toleranz wird in Lichtenberg großgeschrieben: Homo-Ampel vor dem Rathaus. Foto: imago/Bernd Friedel

Demokratieerziehung wird in Lichtenberg großgeschrieben. Das unterstreicht jetzt auch ein von der Fach-und Netzwerkstelle Licht-Blicke entwickeltes Leitbild, das für alle Akteure der Politischen Bildungsarbeit im Bezirk gelten soll.

Bei einem Pressefrühstück mit Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (LINKE) in der KultSchule in der Sewanstraße wurde das neue Konzeptpapier am Donnerstag vorgestellt. »Das Leitbild formuliert, auf welchen Grundlagen Politische Bildung in Lichtenberg basieren soll und welche Ziele angestrebt werden«, sagte Kaspar Röttgers von Licht-Blicke. Anliegen des Leitbildes, das sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form vorliegt, sei es, alle Akteure und Multiplikatoren zu verpflichten, im Sinne demokratischer Grundwerte zu handeln.

»So haben wir ein wichtiges Instrument geschaffen, um sicherzustellen, dass beispielsweise das friedliche und solidarische Zusammenleben gefördert und Diskriminierung ent...