Stephan Meitzner montiert im Jahr 2014 in der DRK-Behindertenwerkstatt in Nuthetal eine Lampe. Foto: dpa/Bernd Settnik

Die Zahl arbeitslos gemeldeter Schwerbehinderter ist in den vergangenen Jahren in Brandenburg spürbar zurückgegangen. Das liegt zum einen an den angebotenen Programmen zur Eingliederung, zum anderen aber auch am Arbeitskräftemangel, der Unternehmen zwingt, auf die lange Zeit links liegen gelassenen Behinderten zurückzugreifen.

Gab es 2010 im Jahresdurchschnitt 7183 arbeitslos registrierte Schwerbehinderte in Brandenburg, so waren es acht Jahre später noch 4422. Das teilte Liane Klocek am Donnerstag mit. Sie ist Präsidentin des Landesamtes für Soziales und Versorgung.

»Die Berufschancen werden immer besser, Nachwuchskräfte werden gesucht«, sagte Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE). Allen Fortschritten zum Trotz haben »Behinderte noch immer nicht die gleichen Chancen«, bedauerte die Ministerin. Vielfach beruhten die Benachteiligungen auf Vorurteilen oder Missverständnissen. Aller Erfahrung nach seien Behinderte gut aus...