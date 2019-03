Potsdam. Im vergangenen Jahr sind in Brandenburg weniger Güter per Schiff transportiert worden als noch 2017. Die Gesamtmenge sei um 12,5 Prozent auf 2,7 Millionen Tonnen gesunken, teilte das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Allein im Bereich Kohle, Erdöl und Erdgas habe der Rückgang 594 000 Tonnen betragen - und damit mehr als 90 Prozent. 12,7 Prozent der transportierten Güter wurden innerhalb Brandenburgs befördert. 55,9 Prozent der Binnenschiffe fuhren unter deutscher Flagge, 40,8 Prozent unter polnischer. dpa/nd