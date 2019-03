Vor der konservativen Unterhausfraktion hat Premierministerin Theresa May am Mittwoch Abend ihren baldigen Rücktritt verkündet. Die Nach-Brexit-Phase der Verhandlungen mit der EU soll jemand anders bestimmen. Damit ist nach Margaret Thatcher und David Cameron ein dritter Tory-Premier an internen Parteikonflikten über Europa gescheitert. Ob dieser Schritt die beabsichtigte Wirkung hat, ihrem mit der EU beschlossenen Deal zum parlamentarischen Erfolg zu verhelfen, bleibt vorerst zweifelhaft. Doch auch Mays Widersacher können sich nicht auf ein Gegenkonzept einigen.

Mit ihrer kompromisslosen innenpolitischen Verhandlungstaktik stand May nach zwei parlamentarischen Rekordniederlagen mit dem Rücken zur Wand. »Mein Deal oder kein Deal« überzeugte ihre eigenen Brexit-Extremisten nicht: Viele von ihnen bevorzugen den ungeordneten Austritt. Labour...