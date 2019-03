Am Donnerstag legen Berlins BVG-Omnibusfahrer für einen Tag die Arbeit nieder

Bereits Mitte Februar hatte es einen mehrstündigen Warnstreik der BVG gegeben, um den Druck im Tarifkonflikt zu erhöhen. Vor gut zwei Wochen standen bei einem weiteren Warnstreik alle Busse der Verkehrsbetriebe still. Verdi verhandelt für die rund 14.500 Beschäftigten der BVG und des Tochterunternehmens Berlin Transport. AFP/nd

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem weiteren Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) aufgerufen. Die Beschäftigten sollen ganztägig ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi am Donnerstagabend mitteilte. Alle Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen sollen demnach bis Betriebsschluss in den Depots bleiben.

Eine U-Bahn fährt unter einem Schild mit der Aufschrift «BVG» vorbei. Nach zwei Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) setzten sich die Tarifparteien erneut an einen Tisch. Die Verhandlungen sind jetzt gescheitert. Ein erneuter Warnstreik folgt am Montag.

