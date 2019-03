Ein Hamletbarsch (Hypoplectrus unicolor) in der Karibik Foto: imago/imagebroker

Lange Zeit glaubten Evolutionsbiologen, neue Arten könnten sich nur bei geografischer Abschottung einzelner Populationen bilden. Nur so ließe sich verhindern, dass sich die gerade erst entstehenden Arten mit anderen kreuzten und die neuen Merkmale wieder verloren gingen. Inzwischen weiß man, dass das nicht so sein muss. Speziell im Ozean existieren nur wenig physische Barrieren, die einen Genfluss verhindern könnten, und doch zeichnen sich gerade die Ökosysteme dort durch eine besonders üppige Artenvielfalt aus.

Wie das genau funktioniert, dem gingen Wissenschaftler des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Panama in einer neuen Studie nach, die im Fachblatt »Nature Ecology and Evolution« erschienen ist. Ihr Untersuchungsobjekt: die tropischen Hamletbarsche. Obschon eng miteinander verwandt, teilen sie denselben Lebensraum und unterscheiden sich hauptsächlich in...