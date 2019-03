Wie so alles beim Pendeln ist die Frage nach der optimalen Verortung während des Pendelvorgangs selbst nicht so einfach zu beantworten. Im Falle des Fernbahnpendlers stellen sich bei ausreichend vorhandenen Sitzplätzen grob gesagt zwei Alternativen: Großraum oder Abteil? Beide sind mit Vor- und Nachteilen behaftet.

Der Großraum hat, man liest es schon am Namen, den großen Vorteil des größeren Raumes. Und da der Grundsatz »Rechtzeitiges Erscheinen sichert beste Plätze« de facto in die DNA der erfahrenen Vielfahrer implementiert ist, sind es so an jedem Morgen dieselben Menschen, die sich ihre Wunschplätze sichern. Das ist manchmal eine Frage von Sekunden, vor den anderen Mitreisenden am Platz zu sein, dabei spielen das Wissen um die (das prinzipiell jedem am Bahnsteig zugänglich ist), aber vor allem das Verständnis der (was sich aus Wissen plus Erfahrung speist) Wagenstandsreihung eine große Rolle. Manchmal hilft es aber auch, einfach sc...