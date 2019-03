Foto: Jörg Carstensen/dpa

»Das wird kein Deckel, sondern ein Sieb mit großen Löchern«, spottet Mieteranwalt Henrik Solf bei Twitter, als die Details des von der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus vorangetriebenen Mietendeckels am Freitagmittag bekannt werden. Für elf Uhr vormittags hatten Fraktionschef Raed Saleh, sowie die Sprecherin für Bauen, Mieten und Wohnen, Iris Spranger, zur Pressekonferenz ins Landesparlament geladen. »Der politische Wille ist da, den Mietendeckel umzusetzen«, sagte Saleh über seinen Teil des rot-rot-grünen Regierungsbündnisses. »Womöglich schnell, zügig und konsequent« werde die Umsetzung auch mit den Koalitionspartnern gelingen, so Saleh. Es müsse Schluss sein mit »Mieterhöhungen ohne Mehrwert für die Berlinerinnen und Berliner«, fordert der vor Kurzem wiedergewählte Fraktionschef.

Allerdings, so wurde schnell klar bei der Vorstellung des Rechtsgutachtens, das die Bielefelder Rechtsprofessoren Franz C. Mayer und Markus Artz im Auftrag der Fraktion erstellt haben - mit Mehrwert sollen Mieterhöhungen weiter zulässig sein. »Ich habe mich entschlossen, die Mieterhöhung nach Modernisierungen nicht anzufassen«, erklärte Artz, der den Part übernommen hatte, Grundzüge eines entsprechenden Landesgesetzes zum Mietendeckel zu skizzieren. »Ich halte es grundsätzlich für gut, wenn der Bestand modernisiert wird«, begründete er. Darüber hinaus habe er den Eindruck, dass die gerade novellierten Regelungen der Kappungsgrenze bei der Umlage von Modernisierungskosten für ausreichend Dämpfung sorgten. Die Umlage ist für Quadratmetermieten bis sieben Euro nettokalt auf zwei Euro begrenzt, bei höheren Mieten können bis zu drei Euro umgelegt werden.

Bekanntlich sind es gerade die Modernisierungen und die darauf folgenden Umlagen, die reihenweise bei Mietern große Verdrängungsängste und entsprechenden Protest auslösen. »Diesen Schwachpunkt würde ich durchaus einräumen«, antwortete Artz auf die Frage, ob dann Hauseigentümer nicht viel eher bereit wären, das Mittel der Modernisierung zu nutzen, um Mieten erhöhen zu können. Er sieht »rechtliche Probleme«, sollte man Vermietern untersagen, Investitionen im Mietverhältnis abzubilden.

Auch für bestehende Staffelmietverträge sollen die vereinbarten Erhöhungen demnach weiter gelten. Nur die regulären Mieterhöhungsverlangen ohne Modernisierung sollen während der Gültigkeit des Mietendeckels - die SPD geht von zunächst fünf Jahren aus - ausgesetzt bleiben.

»Ich bin dafür, nicht in laufende Mietverhältnisse einzugreifen«, so Artz. Er hält es für »unverhältnismäßig«, Vermieter zu einer Mietsenkung zu zwingen. »Da bin ich ganz deutlich dagegen«, erklärte er. Ebenfalls für »nicht angemessen« hält Artz es, einen Stichtag für die Miethöhe in die Vergangenheit zu legen. Für Neuvermietungen schlägt der Bielefelder Professor eine Regelung wie in der Mietpreisbremse vor, also den Mietspiegelwert plus zehn Prozent. Eine eventuell höhere Vormiete soll aber nicht geltend gemacht werden können.

»Wir appellieren an den Berliner Senat, jetzt möglichst rasch und gründlich das Staatsziel der Berliner Verfassung, Menschen mit geringem Einkommen angemessenen Wohnraum zu erhalten, umzusetzen«, erklärte Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins im Anschluss an die Pressekonferenz. Der Mieterverein hält jedoch nur eine umfassende Regelung, die auch Mietsteigerungen nach Modernisierung, die Miethöhe bei Wiedervermietung und die Kappung von Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen einschließt, für sinnvoll. »Anderenfalls müssen wir mit massiven Ausweichstrategien der Eigentümer rechnen. Dann hat der Mietendeckel sein Sinn verfehlt«, so Wild.

Die Mietervertreter fordern auch, Verstöße gegen diese Vorschriften mit einem Bußgeld zu belegen. Vermutungen, das würde zu einem gigantischen Verwaltungsaufwand führen, wies der Mieterverein aufgrund früherer Erfahrungen mit dem Bußgeld nach dem Wirtschaftsstrafgesetz zurück.

Verfassungsrechtler Franz C. Mayer war in dem Gutachten für das Grundsätzliche zuständig. Er bejahte deutlich eine Länderkompetenz bei öffentlich-rechtlichen Mietpreisregelungen. Und auch das im Bürgerlichen Gesetzbuch, also im Privatrecht geregelte Mietrecht, übe keine »Sperrwirkung« aus, befand er. Das für Laien recht undurchschaubare Verhältnis zwischen den zwei Rechtsgebieten beschreibt er mit einem anschaulichen Vergleich: »Wenn ein Autovermieter in den Vertrag mit Ihnen schreibt, wie schnell sie höchstens fahren dürfen, hat das nichts damit zu tun, welche Tempolimits der Staat konkret an den Straßen vorschreibt.«