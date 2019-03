Foto: AFP PHOTO / JOSEP LAGO

Seit Oktober 2018 sind Sie als Außenminister Kataloniens damit betraut, in Europa und der Europäischen Union die politische Lage in Katalonien zu erklären. Auf wie viel Resonanz und auf wie viele Vorkenntnisse stoßen Sie dabei in einer Zeit, in der die Europäische Union, angefangen vom Brexit, mit Problemen konfrontiert ist, die vielen als gewichtiger erscheinen als der Katalonien-Konflikt im Mitgliedsland Spanien?

Der Informationsstand ist oft bescheiden, aber wenn man den Gesprächspartnern die Dimension des Konfliktes erklärt, ist spürbar, wie die Sensibilität wächst, und das in allen Parteien, bei den linken Parteien mehr, aber auch bei den anderen. Für die Linkspartei gilt das sogar besonders, dort stoßen wir auf offene Ohren. Beim Treffen in Berlin waren gleich mehrere Abgeordnete anwesend, während bei anderen Parteien nur einzelne Abgeordnete Interesse zeigten.

Wie schaffen Sie Sensibilität?

Um die Sensibilität zu ...