Erinnerung an die Opfer des islamistischen Anschlags am Berliner Breitscheitplatz Foto: dpa/Christoph Soeder

Jetzt wird es heikel: Im Saal wird getuschelt, der Zeuge schaltet sein Mikrofon aus, muss sich mit seiner Anwältin beraten. Nach kurzer Zeit: »Dazu möchte ich auf den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verweisen«, sagt der Staatsschützer. Diese Situation wird sich so ähnlich noch einige Male wiederholen an diesem Freitag im Berliner Abgeordnetenhaus. Dort tagt die 13. Sitzung des Untersuchungsausschusses zum islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember 2016. Das Thema: Der Einsatz von sogenannten polizeilichen Vertrauenspersonen (VP) im Fall Anis Amri.

Dazu lud der parlamentarische Ausschuss zwei Beamte des Landeskriminalamts (LKA) als Zeugen. Beide sind dort mit der Betreuung von Szenekontakten beauftragt. Im Vorfeld wurde vermutet, dass schon vor dem Anschlag die Polizei im Umfeld des Islamisten Kontakte pflegte und Vertrauenspersonen einsetzte. Dies bewahrheitete sich nur bedingt.

»Dass es VP-Einsätze im Bereich Islamismus gibt, ist offensichtlich«, so der zweite geladene Zeuge, der diese beim Staatsschutz verwaltet. Genaueres kann er nicht sagen. Anis Amri waren die Ermittler jedoch keineswegs dicht auf den Fersen. Man habe ihn lediglich »retrospektiv« auf Aufnahmen und in Anfragen gesichtet. Zweimal sei dies der Fall: beide Mal in Daten vom Februar 2016. Damals habe man den Staatsschutz nach seiner Person angefragt und auch Bilder von ihm vorgelegt. Die Behörde konnte damals jedoch keine Informationen liefern.

Der Einsatz von Vertrauenspersonen und die Informationsgewinnung aus kriminellem und terroristischem Milieu ist jedoch auch immer eine schwierige Sache. Der zuerst geladene Zeuge »K3«, welcher Kommissariatsleiter beim LKA 65 ist, kann darüber nicht offen sprechen. Viele Fragen des Ausschusses muss er unter Berufung auf ihren Geheimhaltungsstatus vor der Öffentlichkeit zurückhalten.

Sein Dezernat, das mit den operativen Diensten betraut ist, verwaltet und betreut die sogenannten Vertrauenspersonen und Informanten, die der Polizei Hinweise auf Straftaten zukommen lassen. Methoden und Strategien der Arbeit sollen nicht bekannt werden. Schwerpunkt ist für ihn dabei die organisierte Kriminalität und Schwerkriminalität.

Der Staatsschutz hat zudem noch seine eigenen Quellen, die nicht zwangläufig vom LKA 6 betreut werden. Thematische Überschneidungen sind allerdings keine Seltenheit. Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen dem Staatsschutz und seinem operativen Dezernat ist nötig: »Wir sitzen eng räumlich zusammen«, so der Zeuge.

Auch im Fall Amri sind schon in vorherigen Sitzungen Überschneidungen zwischen seinem kriminellen Milieu und dem islamistischen angesprochen worden. So ist seine Entwicklung von Beamt*innen des LKA, welches ihn telefonisch überwachte, so bewertet worden, dass er sich von terroristischem Gefährder zum notorischen Kriminellen im Bereich des Drogenhandels gewandelt hat – eine folgenreiche Fehleinschätzung (»nd« berichtete).

Aus dem LKA 65 kann die Öffentlichkeit erst einmal jedoch keine weiteren Informationen über diese Überschneidung von Kriminalität und islamistischem Terror erwarten, auch hierzu ist die Anhörung nicht-öffentlich. Insgesamt sieht »K3« seine Behörde nicht in der Verantwortung für die Versäumnisse. »Wir sind ja Dienstleister«, sagt er. Begründung und Zielsetzung der eingesetzten Maßnahmen lägen bei den zuständigen Bedarfsstellen, die die Operation anordnen. Den Namen von Anis Amri habe er das erste Mal nach dem Anschlag gehört.

Dass in dieser Ausschusssitzung sehr viel hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, hat Gründe: »Es ging heute in der Tat um die Kronjuwelen der Sicherheitsbehörden«, so Benedikt Lux (Grüne). Polizeiliche Informationsbeschaffung sei schwierig, bedarf jedoch auch einer rechtsstaatlichen Kontrolle. Das sei ein kritisches Spannungsverhältnis.

Wann genau des Komplexes rund um die Berliner Polizei und deren Handeln abgeschlossen ist, ist noch unklar. Doch: »Wir müssen voranschreiten«, sagt der Ausschussvorsitzende Stephan Lenz (CDU). Viel Zeit sei nicht mehr und man habe noch viele Themen vor sich, etwa die Justiz oder auch das Handeln der Staatsanwaltschaft. Auch die Rolle des Verfassungsschutzes soll noch behandelt werden. Offene Fragen gibt es dabei genug. Kritiker*innen sehen Parallelen zum NSU.