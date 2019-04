Gera. Die Thüringer LINKE hat die ehemalige Landtagsabgeordnete und Ex-Landrätin Michaele Sojka zu ihrer neuen ehrenamtlichen Geschäftsführerin gewählt. Die Landespartei- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow bezeichnete Sojka vor der Wahl am Sonntag beim Landesparteitag in Gera als erfahrene und pragmatische Kandidatin. Sojka erhielt 102 von 117 abgegebenen Stimmen und erreichte damit nach Angaben eines Sprechers rund 87 Prozent.

