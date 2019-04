Sozialwohnungen in Hamburg Foto: Volker Stahl

Das jährliche Bevölkerungswachstum dürfte in Hamburg bald 10 000 bis 20 000 Menschen betragen. Vor allem Sozialwohnungen werden immer knapper. Die jährlich 3000 neu genehmigten Einheiten können den aus der Bindung fallenden geförderten Wohnraum nicht kompensieren. 2017 lebten rund 1,88 Millionen Menschen in der Hansestadt. Hamburg bleibt »Ankunftsort« für Zuwanderer, Studenten und Jobsucher.

Doch wer in die boomende Elbmetropole zieht oder sich innerhalb der Stadt örtlich verändern möchte, hat es schwer, eine erschwingliche Unterkunft zu finden. Von 2011 bis 2017 stiegen die Mieten in Hamburg laut Mietenspiegel um rund 18 Prozent, die Inflationsrate nahm in diesem Zeitraum jedoch nur um knapp die Hälfte zu. Der Mietmarkt entspannte sich auch deshalb nicht, weil von den im selben Zeitraum neu errichteten Wohneinheiten drei Viertel teure freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen waren. Dabei hatten die SPD-geführten Senate die Za...