Berlin. Die Integration von jungen Flüchtlingen auf dem deutschen Arbeitsmarkt kommt voran. »Wir haben jetzt rund 18 000 Geflüchtete aus den acht häufigsten Asylzugangsländern in der Ausbildung, das sind um die 40 Prozent mehr als im Vorjahr«, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dem »Tagesspiegel« . Von allen Flüchtlingen, die derzeit in Deutschland eine Ausbildung machen, lerne jeder Zweite im Handwerk. Den rund eine Million Handwerksbetrieben mit 5,4 Millionen Beschäftigten geht es derzeit bestens. 2019 wird in der Branche ein Wachstum um die vier Prozent erwartet. nd