Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der »Berliner Zeitung« kommt die SPD nur noch auf einen Zustimmungswert von 15 Prozent, wäre an diesem Sonntag Abgeordnetenhauswahl - das bedeutet Platz vier unter den Berliner Parteien. An der Spitze liegen demnach die Grünen (25 Prozent), LINKE und CDU liegen gleichauf auf Platz zwei bei 18 Prozent, auf den beiden letzten Plätzen folgen die AfD (10 Prozent) und die FDP (8 Prozent). Rot-Rot-Grün hat damit weiter eine stabile Mehrheit von 58 Prozent. nic

