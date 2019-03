Michael Müller griff auf dem Landesparteitag die Koalitionspartner von LINKEN und Grünen scharf an. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Berliner SPD will, dass so schnell wie möglich ein landesrechtlicher Mietendeckel in der Hauptstadt eingeführt wird. Einstimmig beschlossen das die 242 Delegierten am Sonnabend bei ihrem Landesparteitag im bcc am Alexanderplatz. »Mit dieser Entscheidung werden wir allen Mieterinnen und Mietern der Stadt helfen«, sagt die Marzahn-Hellersdorfer Kreisvorsitzende Iris Spranger.

»Der Mietendeckel ist das wohl schärfste Instrument, das die Landespolitik zu bieten hat«, sagte der Vizelandesvorsitzende Julian Zado, der zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Eva Högl und Kilian Wegner, allesamt von der SPD-Mitte, das auf einem Aufsatz des Juristen Peter Weber basierende Konzept in der Partei bekanntmachte. »Wir waren sehr elektrisiert, als wir gelesen hatten, dass es eine Möglichkeit gibt, auf der Landesebene preisregulierend einzugreifen«, berichtete Högl. Erst am Freitag hatte die sozialdemokratische Fraktion im Abgeordnetenhaus ein juris...