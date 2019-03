Was soll das sein

Brasília. Die umstrittenen Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Militärputsches in Brasilien durften nun doch stattfinden. Ein Bundesgericht hob am Samstag die einstweilige Verfügung auf, mit der eine Richterin die geplanten Zeremonien untersagt hatte. Anfang letzter Woche war das Verteidigungsministerium von Präsident Jair Bolsonaro angwiesen worden, »angemessene Feierlichkeiten« am 31. März zu organisieren. Der Coup gegen Präsident João Goulart hatte 1964 eine 21 Jahre dauernde Diktatur eingeleitet. Während der Militärherrschaft waren 434 Menschen getötet oder verschleppt worden. dpa/nd Kommentar S. 8