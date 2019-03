Bogotá. Neue Stromausfälle in Venezuela haben fast das ganze Land erfasst. In den meisten Bundesstaaten waren die Menschen am Samstagabend (Ortszeit) laut der Zeitung »El Nacional« ohne Energie. Mindestens zwei Menschen starben aufgrund des Stromausfalls in einem Krankenhaus im Bundesstaat Catia, wie die Opposition erklärte. Es war bereits der vierte schwere Stromausfall in diesem Monat. epd/nd