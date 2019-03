Foto: Köln. Nach mehr als anderthalb Jahren Zwangspause fährt die Kölner Seilbahn über dem Rhein wieder. Fahrgäste können zu einer etwa sechsminütigen Gondelfahrt mit Panoramablick auf die Domstadt von einem Rheinufer zum anderen starten. Die Seilbahn durfte nicht mehr fahren, nachdem sie im Juli 2017 plötzlich stehengeblieben war. 75 Fahrgäste mussten damals teils stundenlang in den Gondeln ausharren, ehe Höhenretter sie befreien konnten. Einem Gutachten zufolge hatte heftiger Wind ein Hilfsseil so sehr bewegt, dass es sich an einer Gondel verfing. Die Havarie und ihre Folgen kosteten die Verkehrs-Betriebe 1,2 Millionen Euro. Künftig soll die Seilbahn aus Sicherheitsgründen bei Wind schneller als bisher gestoppt werden. Zudem wurde das Bergungskonzept für Notfälle überarbeitet. dpa/nd Foto: dpa/Federico Gambarini