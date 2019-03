Schleiz. Im Saale-Orla-Kreis darf wieder Wasser aus oberirdischen Gewässern geschöpft werden. Das teilte das Landratsamt in Schleiz mit. Seit August war die Wasserentnahme zur Bewässerung wegen niedriger Wasserstände untersagt worden. Nach Niederschlägen und Schneeschmelze seien die Pegel der Flüsse und Bäche wieder im Normalbereich, hieß es. Allerdings ist den Angaben zufolge nur das Schöpfen mit Hand gestattet. Um Wasser mit einer Pumpe aus den Gewässern zu entnehmen, muss eine entsprechende Erlaubnis der zuständigen Behörde eingeholt werden. dpa/nd

Migrantische ver.di-Mitglieder fordern bei ihrem Bundeskongress in Berlin mehr Teilhabe

Abstimmungsmarathon im Londoner Parlament über Brexit geht in die nächste Runde

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!