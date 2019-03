Was soll das sein

Kaliß. Der ehemalige Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner eiszeitlichen Binnendüne, seltenen Tier- und Pflanzenarten sowie einem Wolfsrudel soll zum Touristengebiet entwickelt werden. Nahe der Düne werde die Kernzone des UNESCO-Biosphärenreservats Schaalsee ausgewiesen, zu dem der 2013 von der Bundeswehr aufgegebene, 6200 Hektar große Truppenübungsplatz bereits gehört. Das sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Kaliß. Das Areal soll durch Wander- und Radwege erschlossen werden. Allerdings ist der Truppenübungsplatz munitionsverseucht. An einem Konzept zur Räumung wichtiger Areale werde gearbeitet. dpa/nd