Neubrandenburg. Eine Frau aus einem Dorf bei Neubrandenburg hat statt eines Pakets mit Schuhen eine Drogenlieferung erhalten. Die Drogenfracht hatten einen Wert von über 10 000 Euro, so eine Polizeisprecherin. Die Frau hatte das Paket geöffnet und sofort die Polizei gerufen. Im Paket war demnach mehr als ein Kilo Amphetamine sowie Kokain. Die Beamten ermittelten einen 38-Jährigen aus der Region als eigentlichen Empfänger. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. dpa/nd

