Pjöngjang. Nordkorea hat einen mysteriösen Einbruch in seine Botschaft in Spanien im Februar als »schwerwiegenden terroristischen Angriff« bezeichnet. In der ersten öffentlichen Reaktion des Landes habe das Außenministerium in Pjöngjang die spanischen Behörden aufgerufen, die Ermittlungen zu dem Zwischenfall »auf verantwortungsvolle Weise durchzuführen«, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Medien Nordkoreas. Am 22. Februar waren mehrere Personen in die Botschaft eingedrungen und hatten Festplatten sowie Dokumente gestohlen. dpa/nd