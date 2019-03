Nach Medienberichten ist der AfD-Chef in die Spendenaffäre um umstrittene Wahlkampfhilfen aus der Schweiz verwickelt

Erfurt. Die AfD legt nach Angaben ihres Vorsitzenden Jörg Meuthen eine Million Euro zur Seite, um für Strafzahlungen wegen dubioser Spenden gewappnet zu sein. Ein entsprechender Antrag des Bundesvorstands wurde von einem Parteikonvent am Samstag in Erfurt angenommen. Meuthen erklärte, er könne nicht ausschließen, dass die jüngsten Berichte über die Zahlungen und Werbeaktionen für die AfD bei einigen potenziellen Wählern nicht gut angekommen seien. dpa/nd

Migrantische ver.di-Mitglieder fordern bei ihrem Bundeskongress in Berlin mehr Teilhabe

Abstimmungsmarathon im Londoner Parlament über Brexit geht in die nächste Runde

