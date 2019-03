Berlin. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will nötige weitere Verschärfungen der Düngeregeln in Deutschland wegen zu viel Nitrats im Grundwasser mit Hilfen für die Bauern flankieren. Das geht aus einem gemeinsamen Papier Klöckners mit der nordrhein-westfälischen Ressortchefin Ursula Heinen-Esser (CDU) hervor. Die Ministerinnen schlagen eine stärkere Förderung von Investitionen für Lagerstätten und Maschinen vor, die zu einer Emissionsminderung bei Gülle führen. Gebiete mit einer hohen Belastung sollten differenziert ausgewiesen werden. dpa/nd

