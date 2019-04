Am 2. April 2018 wurde Abiy Ahmed (42) von der äthiopischen Regierungspartei EPRDF zum äthiopischen Regierungschef gewählt. Im Regime seines zurückgetretenen Vorgängers Hailemariam Desalegn hatte er unter anderem den berüchtigten Internet-Geheimdienst mit aufgebaut. Umso erstaunlicher war und ist die Geschwindigkeit, mit der er das Land mit seinen 105 Millionen Einwohnern seither öffnet: In den ersten Wochen ließ Abiy Tausende politische Gefangene frei und verbotene Parteien wieder zu, schloss Frieden mit Eritrea und vergab die Hälfte der Kabinettsposten, das oberste Richter- und das Präsidentenamt an Frauen. Für 2020 verspricht Abiy freie Wahlen. Zur Chefin ...

