Anhand von zehn Beispielen beleuchtet eine neue Ausstellung Aktionsfelder der extremen Rechten in Berlin. Die Schau des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums (apabiz) und des Aktiven Museums ist unter dem Titel »Immer wieder? Extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945« noch bis zum 30. April in der Zionskirche in Berlin-Mitte zu sehen. Die Organisatoren wollen mit der Ausstellung den Widerstand gegen Rechtsextreme dokumentieren. »Wir verstehen unser Projekt als geschichtspolitische Intervention«, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ausstellungseröffnung. »Extrem rechtes Denken und Handeln nach 1945 wird in Museen und Gedenkstätten meist nur schlaglichtartig thematisiert, etwa als Nachwirkung des Nationalsozialismus oder als plötzlich auftauchendes Phänomen wie in den 1990er Jahren«, kritisiert Astrid Hohmann vom Aktiven Museum.

Mit der Schau in der Zionskirche wollen die Ausstellungsmacher dagegen zeigen, dass extrem rechtes Denken in der Nachkriegsgeschichte immer vorhanden war und zu keiner Zeit eine randständige Erscheinung gewesen ist. Das Morden des NSU, der Rassismus in der Gesellschaft und der Aufstieg der AfD seien nicht »aus heiterem Himmel gekommen«, und doch habe es weite Teile der Gesellschaft völlig unvorbereitet getroffen. »In Anbetracht der aktuellen Situation wollen wir neben den Kontinuitäten der extremen Rechten Widerstand und Reaktionen in der Berliner Stadtgesellschaft zeigen«, sagt Kilian Behrens vom apabiz. Auch gegen das Gefühl, dass man nichts gegen den Rechtsruck ausrichten könne.