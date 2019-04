Magdeburg. Die Preise für Eigentumswohnungen in Sachsen-Anhalt ziehen weiter deutlich an. Binnen eines Jahres wurde ein Plus von 21 Prozent errechnet, wie Landesentwicklungsminister Thomas Webel (CDU) am Montag in Magdeburg sagte. Im Landesschnitt mussten Käufer im Jahr 2018 rund 100 000 Euro hinlegen. Zwei Drittel der Wohnungen wechselten in den kreisfreien Städten den Eigentümer. Teuerstes Pflaster ist den Angaben zufolge Halle. Dort mussten Käufer voriges Jahr im Schnitt 175 500 Euro hinlegen. In Magdeburg waren rund 125 000 Euro fällig. dpa/nd