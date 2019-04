Harald Naegeli, der berühmte »Sprayer von Zürich«, steht an diesem Dienstag vor Gericht. Weil der Künstler unter anderem die nordrhein-westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf mit zwei Flamingo-Figuren verziert haben soll, ist er wegen Sachbeschädigung angeklagt.

Ursprünglich sollte die Verhandlung bereits vor über einem Jahr stattfinden. Doch Naegeli war nicht erschienen, wohl weil er in der Schweiz in einem Krankenhaus lag. Zwischenzeitlich ging es ihm gesundheitlich äußerst schlecht, wie er selbst berichtete.

Naegeli, der wegen seiner Graffiti - trotz breiter Proteste von Künstlern und Politikern - schon 1984 in der Schweiz ein halbes Jahr im Gefängnis saß, soll in Düsseldorf »rückfällig« geworden sein. Ausgerechnet zwei Flamingos an der Fassade der NRW-Akademie könnten ihm nun zum Verhängnis werden. »Ich verstehe es nicht«, sagt sein Ver...