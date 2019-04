Berlin. Die Länder und der Bund wollen nach Informationen der dpa eine Datenbank über Tiertransportrouten in Staaten außerhalb der Europäischen einrichten. Dem Vernehmen nach sollen Daten gesammelt werden, um die Transportrouten unter Tierschutzaspekten besser einordnen zu können. Die Datenbank soll bei der Agrarministerkonferenz vom 10. bis 12. April auf den Weg gebracht werden. Hintergrund ist Kritik an Transporten außerhalb der EU, bei denen nach Medienberichten teils tierquälerische Bedingungen herrschen. dpa/nd

