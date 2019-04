München. An einer Aktion von Rechtsradikalen in Nürnberg soll auch ein CSU-Mitglied beteiligt gewesen sein. Die CSU will den Mann aus der Partei ausschließen. »Eine solche Aktion ist mit unseren Grundwerten nicht vereinbar, wir verurteilen sie aufs Schärfste«, erklärte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montag. »Wer sich daran beteiligt, hat in unserer Partei jegliche Mitwirkungsmöglichkeit verwirkt.« Der Parteiausschluss solle »schnellstmöglich« erfolgen. Die Rechtsradikalen hatten sich Ende Februar zunächst mit Fackeln vor einer Flüchtlingsunterkunft versammelt. Später zogen sie mit den dann angezündeten Fackeln zum einstigen NS-Reichsparteitagsgelände. dpa/nd