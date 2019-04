Die Bundeswehr soll Berliner Schulen nach dem Willen der SPD auch weiterhin besuchen dürfen - nur dabei nicht für sich werben. »Wir haben ein Werbeverbot, kein Informationsverbot für die Bundeswehr an Schulen beschlossen«, stellte der Innensenator und stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Andreas Geisel am Dienstag im Sender n-tv klar. Die Besuche von Jugendoffizieren an Schulen seien nicht betroffen. Gemeint seien Veranstaltungen von Karriereberatern, die das Ziel haben, Personal für die Bundeswehr zu gewinnen. »Jeder Schule steht es frei, auch die Bundeswehr zu sich einzuladen«, sagte Geisel. Die SPD hatte auf einem Landesparteitag am vergangenen Samstag einen Antrag für ein Werbeverbot der Bundeswehr an Schulen beschlossen. Dafür erntete die Partei viel Kritik, auch von der Bundes-SPD. dpa/nd