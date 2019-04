Nach einer Trennung kümmert sich die Mutter um die Kinder und der Vater zahlt - dieses traditionelle Modell ist aus Sicht vieler unzeitgemäß und bildet auch vielfach nicht mehr die Realität ab.

In der Praxis ist es mehrheitlich in der Tat so: Nach einer Trennung der Eltern leistet der Elternteil, bei dem das Kind lebt, seinen Beitrag zum Unterhalt meistens durch Pflege, Betreuung und Erziehung. Der andere Elternteil müsse dann seinen Beitrag »normalerweise dadurch leisten, dass er regelmäßig einen Geldbetrag zahlt«.

Richtlinie für die Höhe des Unterhaltsanspruchs ist die sogenannte Düsseldorfer Tabelle, die nach Nettoeinkommen und Alter der Kinder differenziert. Sie ist jedoch für die Gerichte nicht bindend - mit Blick auf die Umstände des Einzelfalls kann dem Justizministerium zufolge davon abgewichen werden.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will daher die Unterhaltsfrage neu angehen und Väter von Trennungskindern rechtlich be...