In Deutschland fehlen bezahlbare Wohnungen - bis 2021 plant die Bundesregierung gut 1,5 Millionen neue Wohnungen, um den Bedarf zu decken. Insbesondere in den Städten reicht das Angebot nicht aus. Das Problem der Wohnungsknappheit ist nicht neu. Schon in den 1950er Jahren verpflichtete das erste Wohnungsbaugesetz Eigentümer dazu, in neuen Einfamilienhäusern eine Einliegerwohnung vorzusehen, also einen zusätzlichen, von der Hauptwohnung getrennten Wohnbereich.

Diese Regelung ist zwar längst Geschichte, doch das Konzept Einliegerwohnung bietet auch heute noch eine Reihe von Vorteilen. B...