Potsdam. In Brandenburg suchen Hilfsorganisationen für die Badesaison wieder Rettungsschwimmer. Rund 1000 Helfer werden voraussichtlich bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Einsatz kommen, teilte der Landesverband mit. »Mehr Helfer wären dringend nötig, um die Gesamtbelastung abzufedern«, räumte der DRK-Referent für Einsatzdienste, Lee-J. Schumann, ein. Der extrem heiße Sommer 2018 habe den Rettern viel abverlangt, so Schumann. Bei Hitze müsse man häufig durchwechseln, damit die Helfer bei den vielen Badegästen nicht die Konzentration verlieren. Doch auch bei Normalbetrieb seien Organisationen wie das DRK oder die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf viele ehrenamtliche Retter angewiesen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!