Dresden. Wegen der extremen Trockenheit war 2018 für die Sächsische Dampfschiffahrt ein Jahr mit Umsatzverlust. Im Sommer musste das Angebot wegen Niedrigwassers an 120 von 220 Tagen eingeschränkt werden, an acht Tagen blieben alle Ausflugsdampfer am Kai, so das Unternehmen am Dienstag in Dresden. Nach dem Überschuss von 916 900 Euro 2017 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet; Anfang November lag das Minus bei gut 2,2 Millionen Euro. Die Sächsische Dampfschiffahrt setzt nun auf die am Freitag beginnende Saison 2019. (Das Unternehmen Sächsische Dampfschiffahrt schreibt sich mit nur zwei ff im Wort Schifffahrt.) dpa/nd