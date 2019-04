Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Washington. Die Kinder des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi haben nach einem Bericht der »Washington Post« von der saudischen Führung Kompensationen erhalten. Die Zeitung berichtete am Montag unter Berufung auf saudische Regierungsvertreter sowie auf das Umfeld der Familie Khashoggis, König Salman habe die Zuwendungen Ende vergangenen Jahres abgesegnet. Die zwei Söhne und zwei Töchter Khashoggis, der Kolumnist der »Washington Post« war, hätten Häuser in Saudi-Arabien bekommen und würden monatliche Dollarzahlungen in fünfstelliger Höhe erhalten.

Weiter heißt es, die saudische Führung strebe eine langfristige Einigung mit den Kindern Khashoggis an. Ein Ziel dabei sei, dass diese sich mit öffentlichen Äußerungen zum Mord an ihrem Vater zurückhielten. Der Regimekritiker war vor einem halben Jahr im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. dpa/nd