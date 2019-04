Berlin. Die Bundeswehr wird für Soldaten jüdischen Glaubens erstmals Militärrabbiner einführen. Dazu solle ein Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und dem Zentralrat der Juden ausgehandelt werden, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mit. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte: »Die Berufung von Militärrabbinern ist ein Zeichen für das gewachsene Vertrauensverhältnis der jüdischen Gemeinschaft in die Bundeswehr als Teil unserer demokratischen Gesellschaft.« Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte, verbesserte seelsorgerische Angebote sind auch für Soldaten muslimischen Glaubens geplant. Der Zentralrat der Juden in Deutschland berät am Mittwoch mit Experten aus Militär und Politik über Militärrabbiner. dpa/nd